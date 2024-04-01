"لا أعرف حقًا ما الذي تتحدثون عنه!"

أثار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حالة من الجدل في وسائل الإعلام، بعد استبداله خلال مواجهة مارسيليا أمس الأحد بالدوري الفرنسي.

وشهدت الدقيقة 64 من المباراة، خروج مبابي ومشاركة جونسالو راموش بدلًا منه، وبدت علامات الاستياء على النجم الفرنسي، بينما كانت النتيجة (1-0).

عقب المباراة، نشر مبابي صورة عبر حسابه على إنستجرام، أثارت بعض الغموض، إذ يظهر في الصورة من الخلف، وشارة القيادة في يده تحت الأمطار (لحظة الاستبدال).

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وسُئل إنريكي عن قراره بعد الفوز 2-0، فقال في تصريحات صحفية، "إنها نفس النغمة أسبوعيًا، وأصبحت مرهقة، أنا المدرب وأنا من يتخذ القرارات، وسأفعل ذلك حتى آخر يوم لي، أحاول دائمًا إيجاد الحل الأفضل للفريق، إذا كنت لا تفهم ذلك فأنا لا أهتم".

في ظل حالة الغضب الكبيرة هذه، كان ميلان شكرينيار، نجم باريس هو الوحيد الذي لعب دور رجل الإطفاء، إذ صرح عقب المباراة متحدثًا عن مبابي: "رأيته في غرفة الملابس، كان مبتسمًا وسعيدًا، لا أعرف حقًا ما الذي تتحدثون عنه!".

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، ويبدو قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي.