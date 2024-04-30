"لن يكون الأمر سهلًا".. زيدان يتوقع الفائز من صدام ريال مدريد وبايرن ميونخ!

"إنها المباريات التي نريد دائمًا أن نلعبها"

توقع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل الميرنجي ضيفًا على الفريق البافاري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف النهائي، على أن تجرى مواجهة الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو.

وحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن زيدان يرجح كفة ريال مدريد، رغم تحذيره الكبير من قوة الفريق الألماني.

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ونقلت الصحيفة عن زيدان، قوله: "المواجهات التي خضناها مع بايرن كانت دائمًا رائعة، إنها المباريات التي نريد دائمًا أن نلعبها، لأن بايرن فريق تنافسي وقوي جدًا جدًا".

وعن مواجهة الليلة، علق: "لن يكون الأمر سهلا لريال مدريد، لكن في الوقت نفسه، الريال هو الريال".

يشار إلى أن ريال مدريد، تحت قيادة زيدان، تمكن من عبور بايرن ميونخ في مناسبتين، الأولى بربع نهائي نسخة 2017، والثانية بنصف نهائي 2018.