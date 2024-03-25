مفاوضات رسمية في حالة واحدة.. ريال مدريد يرسم خطته بشأن أرنولد

ما خطة النادي الملكي؟

يحظى ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، باهتمام كبير من ريال مدريد، الذي يسعى للتعاقد معه كأفضل بديل لداني كارباخال.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في صيف 2025، ويسابق ليفربول الزمن من أجل توقيع عقد جديد معه، خشية بيعه بسعر "قليل" قبل انتهاء عقده بأشهر، أو انتظار رحيله مجانًا بعد عام ونصف.

ونقلت Football España عن الصحفي الموثوق ماتيو موريتو، إن "ريال مدريد سينتظر ليرى كيف تتطور المحادثات بين أرنولد وليفربول قبل اتخاذ خطوة".

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وأضافت: "إذا قرر أرنولد أنه يريد مغادرة ليفربول، مع رحيل يورجن كلوب المعلن بنهاية الموسم الجاري، عندها فقط سيتخذ ريال مدريد خطوة، ولن يحاول ملاحقته في الوقت الحالي".

ويعاني ليفربول لضمان بقاء نجومه محمد صلاح وفيرجل فان دايك وأرنولد، حيث تنتهي عقودهم في صيف 2025، ومن غير المعروف ماذا ستكون خطوتهم المقبلة بعد رحيل يورجن كلوب.