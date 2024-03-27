"آمل هذا الأمر".. رسالة من داني ألفيش لمسؤول في السجن قبل إطلاق سراحه!

ماذا قال النجم البرازيلي؟

أُطلق سراح داني ألفيش من السجن أول أمس الإثنين، بعد دفعه كفالة تقدر قيمتها بمليون يورو، حتى الفصل النهائي في الاستئناف ضد سجنه 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.

وقضت محكمة برشلونة على لاعب كرة القدم البرازيلي بالسجن 4 سنوات ونصف بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا.

وحسب قناة "Antena 3" فقد وطّد ألفيش علاقته بعدد من زملائه في سجن بريانس 2، كما أقام بعض العلاقات مع المسؤولين كذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن النجم البرازيلي ودّع زملاءه في السجن، الذي ظل فيه لمدة عام وشهرين، منذ إلقاء القبض عليه في يناير 2023.

ولفتت إلى أن أن أحد المسؤولين أخبر البرازيلي أنه يأمل "عدم رؤيته هناك مرة أخرى (في السجن)"، ليرد عليه ألفيش: "آمل ذلك أيضا".

واتُّهم ألفيش (40 عامًا) باغتصاب امرأة في ملهى ليلي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فبراير الماضي، قبل أن يخرج بإفراج مشروط (كفالة مليون يورو)، في حين يواصل إجراءات الاستئناف (على حكم السجن).