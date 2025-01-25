بعد تجاوز هنري.. صلاح يقترب من انتزاع عرش أجويرو التاريخي في الدوري الإنجليزي

إلى أين يصل النجم المصري؟

سجل محمد صلاح هدفًا مميزًا في فوز ليفربول على ضيفه إبسويتش تاون (4-1)، مساء اليوم السبت ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 35، وهو الهدف رقم 100 له على ملعب آنفيلد في البريميرليج، منذ بدء مشواره مع الريدز في 2017.

وحسب شبكة سكواكا فقد انفرد صلاح بالمركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

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ووصل صلاح إلى الهدف رقم 176، ليفض الشراكة مع النجم الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال الذي سجل 175 هدفًا.

ولفتت إلى أن النجم المصري أصبح "ثاني أعلى لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ المسابقة، خلف سيرخيو أجويرو (184).

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 19 في البريميرليج هذا الموسم، ليوسع الفارق مع مطارده على جائزة الحذاء الذهبي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، الذي سجل 17 هدفًا.