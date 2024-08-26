"أنا عاجز عن الكلام".. إندريك "السعيد" يبعث رسالة لأنشيلوتي ويقدم تعهدًا!

ماذا قال نجم الميرنجي؟

تمكن إندريك من تسجيل هدف غالٍ في فوز ريال مدريد على بلد الوليد (3-0) أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وجاء هدف صاحب الـ18 عامًا في مباراته الرسمية الأولى مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، ليصبح أصغر أجنبي يسجل للفريق الأبيض في الدوري الإسباني على الإطلاق.

وقال إندريك في تصريحات لتلفزيون ريال مدريد بعد المباراة: "أعتقد أننا جميعًا سعداء بالفوز (3-0)، سعيد بتواجد عائلتي هنا، وهم يعرفون كم عملت وعانيت، لقد عانوا أيضًا، انتقدني الناس وانتقدوا عائلتي وصديقتي، لقد مررنا بالكثير، وهذه اللحظة رائعة".

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وأضاف: "إنه حلم يتحقق، لعبت هنا في البرنابيو مع المنتخب البرازيلي، وتمكنت من التسجيل، اليوم كان أول ظهور لي مع ريال مدريد، أنا عاجز عن الكلام، لا يسعني إلا أن أشكر الله على كل ما يحدث لي".

وواصل: "حاولت دائمًا الفوز من أجل شعب البرازيل، لكن الآن أيضًا من أجل شعب إسبانيا، وأريد دائما تقديم المزيد لهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع".

وختم: "سعيد جدًا لوجودي مع هؤلاء النجوم، الذين رأيتهم فقط في ألعاب الفيديو، إنه مهم جدًا بالنسبة لي، أول شيء قلته لأنشيلوتي عندما تحدثت معه هو أنني سأقدم الموهبة والعمل، لاعبون مثل بيلينجهام وفينيسيوس ورودريجو، سنبقى هنا لفترة طويلة، وسأعمل وأنتظر لحظتي، أثق في المدرب كثيرًا وسأنتظر".