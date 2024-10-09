"هكذا هي الأمور".. إرلينج هالاند يتحدث عن معركته مع جابرييل!

ماذا قال النجم النرويجي؟

تحدث إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن مواجهته العنيفة مع البرازيلي جابرييل مدافع آرسنال، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وبينما كان آرسنال (الذي خاض الشوط الثاني كاملًا بـ10 لاعبين) متقدمًا 2-1 حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع 90+7، تمكن جون ستونز من تسجيل هدف التعادل القاتل، شوهد هالاند وهو يلتقط الكرة من داخل المرمى ثم يلقيها برأس جابرييل قبل أن يذهب بعيدًا للاحتفال مع زملائه.

بعد المواجهة السيئة على ملعب الاتحاد، قلل المدافع البرازيلي من أهميته الواقعة، بزعم أنه لا يتذكر أي شيء.

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وقال هالاند في مؤتمر صحفي أثناء تواجده مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي: "ما يحدث على أرض الملعب، يبقى على أرض الملعب. هكذا هو الحال".

ويستعد صاحب الـ24 عامًا لمواجهة سلوفينيا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية، على أن يعود لمانشستر سيتي يوم 15 أكتوبر.