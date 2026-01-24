تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
جوفينتوس ستاديوم
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس ونابولي ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 39 نقطة، ويتواجد في المركز السادس بعد خسارته المفاجأة في الجولة الماضية أمام كالياري، ليفقد مركزه الرابع لصالح روما، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل نابولي المركز الثالث، برصيد 43 نقطة، ليُقلص الفارق بينه وبين ميلان صاحب الوصافة إلى 3 نقاط فقط، وبالطبع ستكون مواجهة شرسة بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 25 يناير 2026، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوفينتوس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعامر عبدالله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد نابولي

يوفنتوسHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestنابولي
16
ميشيل دي جريجوريو
15
بيير كالولو
6
ليويد كيلي
3
جليسون بريمر
27
أندريا كامبياسو
10
كينان يلدز
5
مانويل لوكاتيلي
19
كيفرين تورام
22
ويستون ماكيني
7
فرانشيسكو كونسيساو
30
جوناثان دايفيد
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
5
خوان
4
أليساندرو بونجيورنو
31
سام بوكيما
68
ستانيسلاف لوبوتكا
8
سكوت مكتوميناي
26
انتونيو فيرجارا
22
جيوفاني دي لورينزو
20
إليف إلماس
37
ليوناردو سبينازولا
19
راسموس هويلوند

3-4-2-1

نابوليAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس ونابولي في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس ونابولي الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

نابولي

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

