تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoليتشي
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
team-logoروما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وروما ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 33 نقطة، كما خسر المباراة الماضية أمام أتالانتا بهدف نظيف ليتوقف ترتيبه عند المركز الخامس.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 16، برصيد 17 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يحاول الابتعاد عن مراكز الهبوط قدر المستطاع، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ليتشي وروما في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الثلاثاء 6 يناير 2026، على استاد فيا ديل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

ويمكن مشاهدة المباراة بتعليق فيصل الهندي.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvفيصل الهندي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليتشي ضد روما

ليتشيHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestروما
30
ولاديميرو فالكوني
4
كيالوندا غاسبار
17
رافايل فيجا
25
انتونينو غالو
44
Gabriel
20
يلبير رمضاني
77
محمد كابا
93
يوسف مالح
50
سانتياغو بيروتي
19
لاميك باندا
22
فرانشيسكو كاماردا
99
ميل سفيلار
87
دانييلي غيلاردي
24
جان زيولكوفسكي
2
ديفين رينش
43
ويسلي
4
بريان كريستانتي
21
باولو ديبالا
19
زكي شيليك
18
ماتياس سولي
17
كواديو كونيه
11
ايفان فيرجسون

3-4-2-1

روماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليتشي وروما في المباريات الأخيرة

ليتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات ليتشي وروما الأخيرة

ليتشي

آخر 5 مباريات

روما

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0