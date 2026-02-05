ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى ونابولي ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 46 نقطة، ويتواجد في المركز الثالث بعد انتصاره في الجولة الماضية أمام فيورنتينا ، ليستعيد مركزه من جديد على حساب روما، ولا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو الذي يتأخر عنه بتسعة نقاط كاملة.

على الجانب الآخر يحتل جنوى المركز الـ14، برصيد 23 نقطة، ويحاول الابتعاد قدر الامكان عن مراكز الهبوط، لذا يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة جنوى ونابولي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 7 فبراير 2026، على ملعب لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج جنوى ونابولي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات جنوى ونابولي الأخيرة

ترتيب جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026