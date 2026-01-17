تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoتورينو
ستاديو أوليمبيكو، تورين
team-logoروما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وروما ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 39 نقطة، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام ساسوولو بهدفين نظيفين ليحافظ على مركزه الخامس.

على الجانب الآخر يحتل تورينو المركز الـ 12، برصيد 23 نقطة، وبالتأكيد يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابيه من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة تورينو وروما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 18 يناير 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو أوليمبيكو، تورين

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبدالله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة تورينو ضد روما

تورينوHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-1-2

Home team crestروما
1
ألبيرتو بالياري
23
ساوول كوكو
13
غويليرمو ماريبان
61
أدريان تاميز
10
نيكولا فلاسيتش
7
زكريا أبوخلال
6
إميرهان إلخان
20
فالينتينو لازارو
66
جفيداس جينيتيس
19
تشي أدامز
92
اليو نجي
99
ميل سفيلار
23
جيانلوكا مانشيني
22
ماريو هيرموسو
5
إيفان نديكا
18
ماتياس سولي
43
ويسلي
19
زكي شيليك
4
بريان كريستانتي
17
كواديو كونيه
21
باولو ديبالا
14
دونيايل مالين

3-4-1-2

روماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماركو باروني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج تورينو وروما في المباريات الأخيرة

تورينو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات تورينو وروما الأخيرة

تورينو

آخر 5 مباريات

روما

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0