"أنا الأشهر في مانشستر سيتي".. جوارديولا يفحم مهاجميه بسبب واقعة جريليش!

"أحتاج الكاميرا لإرضاء غروري!"

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب "طريقة حديثه مع جاك جريليش في أرض الملعب"، بعد التعادل مع آرسنال دون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب صافرة نهاية المباراة على استاد الاتحاد، التقطت الكاميرات جوارديولا وهو يخوض نقاشًا حماسيًا (يغلب عليه الاستياء) مع جريليش، الذي شارك بديلًا لماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 61.

وعلق جوارديولا على الانتقادات الموجهة إليه في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قائلًا بسخرية: "نعم، أفعل ذلك (النقاش مع جريليش في الملعب) من أجل الكاميرات".

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وأضاف: "أنا الشخص الأكثر شهرة في الفريق، لكنه (لا أحد يعرفني) وأحتاج الكاميرات لإرضاء غروري، كي أخلد إلى النوم ليلًا برضا تام".

واختتم: "لذلك أحاول دائمًا انتقاد اللاعبين، كي يشعرون أنهم سيئون، خاصة عندما يحرز إرلينج هالاند هاتريك، يجب أن أحظى أنا بالتهاني وليس هم!، لهذا أستخدم الكاميرات، وأنصح في المرة التالية ألا يقوم أحد بتصويرنا".