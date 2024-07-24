"أحضره إلى البرنابيو".. بيلينجهام رفقة "صفقة ريال مدريد المحتملة" في ملهى ليلي!

هل ينضم للميرنجي؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة لجود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بينما يقضي وقته في أحد الملاهي الليلية بلوس أنجلوس، رفقة نجم ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد.

وارتبط أرنولد، الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في صيف 2025، بالانتقال إلى ريال مدريد، ليكون خليفة للظهير الإسباني داني كارباخال.

وأثارت صورة بيلينجهام وأرنولد تفاعلًا واسعًا من جماهير ريال مدريد، إذ قال أحدهم: "وكيل اللاعبين بيلينجهام.. أحضره إلى سانتياجو برنابيو".

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وكانت إذاعة "talkSPORT"، قد أكدت أن "ريال مدريد وجه بوصلته نحو أرنولد، يمكن أن يلعب بيلينجهام -زميله المقرب في المنتخب الإنجليزي- دورًا محوريًا في الصفقة المحتملة، بعدما تعززت علاقة الثنائي في يورو 2024".

وختمت: "يبقى أن نرى ما إذا كان ريال سيحول اهتمامه إلى عرض رسمي أم لا، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان ليفربول سيفكر في بيع الظهير الأيمن متعدد الاستخدامات، أم سيحاول إقناعه بالتوقيع على عقد جديد".