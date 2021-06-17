يويفا ينصر الرعاة على تصرفات رونالدو وبوجبا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر بيانًا شديد اللهجة ينصر فيه رعاة بطولة أمم أوروبا على تصرفات اللاعبين ضدها.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تذكير المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" ولاعبيها أنه يرفض تمامًا التصرفات الموجهة ضد رعاة البطولة، خاصة بعد مواقف عدد من النجوم ضد هذه الشركات.

وخلال الأيام الماضية، وتحديدًا أثناء إقامة المؤتمرات الصحفية لما قبل مباريات بطولة الأمم الأوروبية، عدد من اللاعبين بتصرفات معادية للشركات الراعية في تصرف أضر كثيرًا بأسهم تلك الشركات.

ماذا قال "يويفا" لمساندة رعاة "يورو 2020"؟

رغب "يويفا" أن يؤكد على أهمية الرعاة لبطولاته، وأنهم أساسيون في إقامتها، وأنه لولاهم لما خرجت بطولة أمم أوروبا إلى النور.

وأصدر "يويفا" بيانًا اليوم الخميس جاء فيه: "ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرق المشاركة أن الرعاة ضروريون لإقامة البطولة، ولضمان تطوير كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا، بما فيها ذلك منافسات الشباب والنساء".

كيف هاجم اللاعبون الشركات الراعية لبطولة أمم أوروبا؟

البداية كانت من كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال الذي بإبعاد زجاجتي مياه غازية من أمامه، تخصان للشركة الراعية للبطولة مطالبًا الجميع بشرب الماء بدلًا منها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لما قبل مواجهة المجر.

وبعده قام بول بوجبا نجم وسط منتخب فرنسا بإبعاد زجاجة مشروب لشركة أخرى معروف عنها تصنيع مواد كحولية، ووضعها تحت الطاولة، بعد مباراة "الديوك" أمام ألمانيا.

وجاء مانويل لوكاتيلي نجم وسط منتخب إيطاليا ليكون الأخير في هذه القائمة، حيث قام في المؤتمر الصحفي بعد مباراة "الأتزوري" أمام سويسرا، بوضع زجاجة مياه بين زجاجتي مياه غازية.

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