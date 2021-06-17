راشفورد: أُفضِّل أن أكون رونالدو على تولي رئاسة وزراء بريطانيا!

يعشق كرة القدم..

استبعد نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد فكرة الانخراط في العمل السياسي مستقبلًا، مؤكدًا على أنه يفضل أن يصبح كريستيانو رونالدو على أن يكون رئيسًا لوزراء بريطانيا.

وكانت هناك بعض الدعوات لراشفورد للانخراط في العمل السياسي بعد حملته الناجحة لإطعام الأطفال الفقراء في إنجلترا بالأشهر الماضية.

وما زاد من هذه المطالب كان لقائه مؤخرًا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق باراك أوباما عبر الفيديو، لكن بالنسبة لراشفورد، فإن كرة القدم هي أولويته الحالية.

ماذا قال راشفورد عن العمل السياسي؟

الدولي الإنجليزي في تصريحات صحفية قال "يمكننا استبعاد العمل السياسي، هذا شيء لا أرغب في القيام به منذ أن نشأت".

كما أضاف راشفورد "عقلي ليس مهتمًا بهذا، لكن بالطبع من الرائع التحدث إلى أوباما واستمتعت للغاية بذلك، إنه شيء سأتذكره دائمًا".

ماذا قال راشفورد عن كريستيانو رونالدو؟

وأخذ راشفورد في الإشادة بالأسطورة كريستيانو رونالدو، حيث قال "إنه لاعب لا يصدق ويكاد يصبح طبيعيًا تحديه للصعاب، ستكون تجربة رائعة أن نلعب ضده".

وتابع "مجرد مشاهدته وهو ينمو ويتطور ليصبح اللاعب الذي أصبح عليه شيء رائع، عندما بدأ اللعب لأول مرة، لم يكن كريستيانو الذي تراه اليوم أو قبل خمس سنوات".

وأتم في هذا الصدد "يبلغ من العمر 36 عامًا ويسجل الأهداف من اليسار واليمين والوسط، لذلك ليس لدي كلمة سيئة لأقولها عنه. أعتقد أنه شخص يتطلع الكثير من الناس إلى أن يصبحوا مثله، ومنهم أنا".

ماذا قال راشفورد عن مشوار إنجلترا في يورو 2020؟

في الوقت نفسه، تمنى راشفورد أن يسقط في مواجهة البرتغال أو المنتخبات القوية عمومًا في يورو 2020.

نجم المانيو قال في هذا الصدد "اللعب ضد البرتغال سيكون شعورًا رائعًا للجميع في الفريق لأنك ستلعب ضد بعض أفضل اللاعبين في العالم، نريد اختبار أنفسنا أمام الأفضل".

واختتم "لا نريد مشوارًا سهلًا، نريد أن نلعب ضد أفضل الفرق في العالم، نريد أن نقدم أداءً جيدًا ضدهم، بالنسبة للاعبين، ستكون تجربة رائعة".

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