"يويفا" يُحبط أياكس بقرار صادم يخص قميص بوب مارلي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدم أياكس فيما يخص قميص بوب مارلي الشهير.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منع نادي أياكس أمستردام الهولندي من ارتداء قميصه المستوحى من تصميم خاص بمغني الريجي الجامايكي الراحل بوب مارلي، إلا في حالة إحداث تغيير معين على القمصان.

وظهر القميص لأول مرة، والمستوحى من أغنية "ثلاثة عصافير صغيرة"، التي أصبحت نشيدًا لجماهير أياكس، يوم السبت حين ارتداه بطل هولندا في فوزه على زفوله.

ومع ذلك، تم تغيير القميص من التصميم الأصلي الذي تم الكشف عنه في البداية، وتم الكشف الآن عن السبب وأنه يرجع إلى قاعدة غامضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ماذا تغير في قميص أياكس؟

ارتدى أياكس الزي الذي يغلب عليه اللون الأسود مع تقليم بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر ضد زفوله، لأن قمصانهم الزرقاء كانت تشبه قميص منافسهم كثيرًا.

القميص المستوحى من أغنية بوب مارلي هو القميص الثالث للنادي الهولندي في موسم 2021-2022.

القميص الأصلي كان يحتوي على صور ثلاثة طيور بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر مخيطة على الظهر أسفل الياقة مباشرة، تكريمًا لأغنية بوب مارلي.

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ولاحظت الجماهير خلال مباراة زفوله أن الطيور الثلاثة قد أزيلت من أطقم اللاعبين.

وردًا على سؤال من موقع "أياكس لايف" عن السبب، أكد النادي: "يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ذلك تعبير مختلف عن شعار النادي أو شعار راعي الملابس أو راعي الأكمام، وهو أمر غير مسموح به إطلاقًا".

ما هي العلاقة بين جماهير أياكس وبوب مارلي؟

بدأ ارتباط جماهير أياكس بأغنية بوب مارلي الشهيرة "ثلاثة عصافير صغيرة" في أغسطس 2008، عندما كان النادي الهولندي يلعب مباراة ودية ضد كارديف سيتي في ويلز.

وبعد أن طلب منهم مسئولو الملعب البقاء في المدرجات بعد المباراة، كانت أغنية "ثلاثة عصافير صغيرة" واحدة من الأغاني التي تم بثها في الإذاعية الداخلية للملعب، وسرعان ما تبنتها جماهير أياكس كنشيد يقومون بغنائه في كل مباراة.

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