"لن يستطيع أحد أن يمنع ضحكتي!" .. يونس محمود يرفض الاعتذار بعد اتهامه بالسخرية من المنتخب السعودي ويبرر السبب

أول رد من يونس محمود بعد أزمة "الضحكة"..

رفض يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، تقديم أي "اعتذار"؛ بعد اتهامه بالسخرية من المنتخب السعودي، عقب خسارته أمام نظيره البحريني، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

المنتخب السعودي خسر (2-3) أمام البحرين، مساء يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة "خليجي 26"، والتي تضم العراق واليمن أيضًا.

وبعد هذه الخسارة.. تم سؤال يونس عن إمكانية منافسة المنتخب السعودي على لقب كأس الخليج "السادسة والعشرون"، ليرد بالضحك؛ الأمر الذي اعتبرته جماهير المملكة، بأنه بمثابة "الاستخفاف" بالأخضر.

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وردًا على الهجوم الذي يتعرض له بعد هذه "الضحكة" المثيرة للجدل؛ قال يونس في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس"، مساء اليوم الإثنين: "لماذا أقدم اعتذار؟!.. لم أقم بالاستهزاء أو التجاوز في حق أي أحد".

وشدد الأسطورة العراقية المتوّج بلقب كأس آسيا 2007، على أنه لا يملك الحق في السخرية من أي شخص من الأساس، لافتًا إلى أن التصريحات التي بثت له لم تكن كاملة؛ حيث جاءت "الضحكة"، بعد أن تم سؤاله من أكثر من وسيلة إعلامية عن المنتخب المرشح للفوز بـ"خليجي 26".

وعلى الرغم من هذا التبرير.. أضاف يونس محمود متحديًا الجميع: "لن يستطيع أي شخصٍ كان، ولا أكبر إنسان على وجه الخليقة، أن يمنعني من الضحك"، مؤكدًا أن هذه شخصيته ولن يقوم بتغييرها أبدًا.

واعترف محمود بوجود بعض المشاكسات بينه والإعلام السعودي؛ بالرغم من أن علاقته مع الجمهور الرياضي في المملكة، أكثر من رائعة.

واعتبر يونس محمود أن ما يتعرض له الآن، بسبب "ضحكته" المثيرة للجدل، أمر بسيط للغاية؛ بالمقارنة مع ما يواجهه في بلاده العراق، بحكم منصبه الحالي وتاريخه الطويل كلاعب.

جدير بالذكر أن دولة الكويت تستضيف بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.