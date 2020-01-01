يوفيتش يعترف: استخدمت معدات لاعب السلة المصاب بكورونا

هل يعاني يوفيتش من إصابة بفيروس كورونا؟

اعترف لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، باستخدامه أدوات تيري تومكينز، لاعب فريق السلة المصاب بفيروس كورونا، في صالة التدريبات الخاصة بالفريق الملكي.

ريال مدريد أعلن وضع اللاعبين في حجر صحي وعزلهم تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا مما أدى لتأجيل لقاء البلانكوس أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وقال يوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ذهبنا إلى التدريبات صباح اليوم، الخميس، ولكن جاء أحد المسؤولين في النادي وأخبرنا بعدم خوض المران لمدة أسبوعين وألزمنا بالعودة إلى المنزل وعدم مغادرة مدريد".

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وتابع: "حينما تعرضت للإصابة ولم أتدرب مع المجموعة، تواجدت مع تومكينز لمدة يومين أو ثلاثة وتشاركنا الأدوات الرياضية ذاتها ".

واستدرك: "ولكني أشعر أنني في أفضل حالة ممكن ولا توجد أي أعراض للمرض. الجميع في انتظار قرار النادي".

زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أخبر اللاعبين بعدم خوض التدريبات لحين إشعار آخر، إلا أنّ النادي الملكي وفّر لكل لاعب مدرب خاص لأجل الحفاظ على لياقتهم خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الإسباني قد قرر إيقاف الدوري الإسباني لمدة أسبوعين، كما أعلن "يويفا" عن اجتماع مع الأندية الأوروبية والاتحادات المختلفة يوم 17 مارس المقبل لبحث موقف الدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.