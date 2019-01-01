يوفنتوس يهدد تعاقد ريال مدريد مع مبابي وهالاند

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع مبابي وهالاند ويهدد أحلام ريال مدريد وزيدان

يبدو أن يوفنتوس سيمثل التهديد الأبرز لأحلام ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالتعاقد مع الثنائي كليليان مبابي والنجم الشاب هالاند.

وذكرت مصادر صحفية إيطالية أن يوفنتوس يرصد 300 مليون يورو كميزانية للتعاقدات خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

ويستهدف يوفنتوس إجراء العديد من الصفقات من أجل تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا والغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من 20 عامًا.

ومن المتعارف عليه أن ريال مدريد يعد أبرز المهتمين بالتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وذكرت بعض المصادر أن هناك اتفاق مبدأي من أجل حدوث ذلك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومع صعود النجم هالاند مع سالزبورج خلال دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، أصبح النرويجي صاحب الـ 19 عامًا مطلوبًا من العديد من الأندية وعلى رأسهم الفريق الملكي.

ووفقًا للصحف الإيطالية، فإن يوفنتوس سيستهدف ضم الثنائي خلال الفترة المقبلة، في وضع يهدد أحلام ريال مدريد المؤجلة بتجديد خط هجومه.

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يذكر أن يوفنتوس قد تعاقد مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد في صيف العام 2018، الأمر الذي جعله قادرًا على جذب النجوم الشباب بصورة أفضل.