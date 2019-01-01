يوفنتوس يلغي فكرة التعاقد مع بوجبا من أجل دي ليخت ورابيو

القيمة المالية للصفقة تدفع النادي الإيطالي للخروج من السباق

يميل نادي يوفنتوس الإيطالي، لعدم التعاقد مع المهاجم الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف، والتركيز على إبرام صفقات أخرى.

بوجبا خرج الأسبوع الماضي، ليؤكد رغبته في خوض تحدي جديد بعيداً عن مانشستر يونايتد، وسط ترقب من ريال مدريد ويوفنتوس.

شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت أن القيمة المالية لصفقة بوجبا، جعلت إدارة يوفي تصرف النظر عن فكرة ضمه.

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وقررت إدارة النادي الإيطالي بذل قصارى جهدها على ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام.

وأما بخط الوسط فلا يمانع المدرب ماوريسيو ساري، التعاقد مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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ويأتي ذلك بدلاً من ضم بوجبا، والذي سيصل سعره إلى 100 مليون جنيه إسترليني، بخلاف راتبه المرتفع.

وهو ما يترك الساحة خالية تماماً أمام ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، في اقتناص الصفقة بسوق انتقالات ساخن للنادي الإسباني.