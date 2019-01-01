مانشستر سيتي يرفع عرضه إلى 120 مليون يورو لضم كوليبالي

هل يصبح كوليبالي أغلى مدافع في التاريخ؟

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قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الموافقة على شروط نابولي ودفع 120 مليون يورو لأجل الحصول على خدمات كاليدو كوليبالي.

كوليبالي مطلوب بقوة في صفوف مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وعدة أندية قمة في أوروبا، بحسب التقارير.

وكان مانشستر سيتي قد عرض مبلغ 95 مليون يورو لأجل ضم المدافع السنغالي، لكن رئيس نابولي، أوريليو دي لاورينتيس، طلب 120 مليون يورو.

ويبحث سيتي عن قلب دفاع لتعويض رحيل قائده السابق فينست كومباني إلى أندرلخت، وتم ترشيح عدة اسماء لخلافته الأيام الماضية.

وارتبط سيتي بضم ماتياس دي ليخت، قائد أياكس، ولكن يواجه منافسة من جاره يونايتد، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، وبرشلونة.

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كوليبالي يتواجد في الوقت الراهن في معسكر منتخب بلاده السنغال الذي يستعد لخوض أمم أفريقيا 2019 بمصر.