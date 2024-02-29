من حقهم الاستغناء عنه .. يوفنتوس يفاجئ الجميع بقراره حول عقوبة بوجبا!

النجم الفرنسي يتجه للاستئناف على حكم المنشطات

حسم نادي يوفنتوس موقفه، بشأن قرار إيقاف لاعبه الفرنسي بول بوجبا لمدة 4 سنوات من محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، على إثر ثبوت تعاطيه المنشطات.

ونال النجم الفرنسي أقصى عقوبة بناء على طلب مكتب المدعي العام في ديسمبر الماضي بسبب فشله في اختبار المنشطات الثاني، وذلك بعد سقوطه في الاختبار الأول خلال شهر أغسطس الماضي، وتحديدًا بعد مباراة ضد أودينيزي بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن نادي يوفنتوس لن يعلن أي قرار اليوم وسينتظر الوقوف على الموقف القانوني للاعب، خصوصًا أن هناك درجات تقاضي أخرى.

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ويشير الموقع الإيطالي، إلى أن يوفنتوس من حقه أن يفسخ عقد بوجبا، نظرًا لأن مدة إيقافه أطول من ستة أشهر، لكن إدارة النادي لم تعلن أي قرار حتى الآن.

وكان كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي ليوفنتوس، قد أعلن في ديسمبر الماضي أن النادي الإيطالي "سينتظر المستوى النهائي للحكم قبل مناقشته مع الفريق القانوني وممثلي اللاعب سوف ننتظر".

ويسير بوجبا في طريقه نحو الاستئناف على الحكم، حيث قال في بيان رسمي "نتيجة لما تم الإعلان عنه اليوم، سأستأنف ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في أقرب وقت".