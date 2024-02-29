"كل ما بنيته سُلب مني" .. رسالة حزينة وقرار حاسم من بوجبا ضد المحكمة الإيطالية

"الحكم غير صحيح.. أشعر بالصدمة والحزن الشديد"

يعيش النجم الفرنسي بول بوجبا، حالة صدمة وحزن بعد علمه بقرار إيقافه لمدة 4 سنوات من محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات مع يوفنتوس.

ونال النجم الفرنسي أقصى عقوبة بناء على طلب مكتب المدعي العام في ديسمبر الماضي بسبب فشله في اختبار المنشطات الثاني، وذلك بعد سقوطه في الاختبار الأول خلال شهر أغسطس الماضي، وتحديدًا بعد مباراة ضد أودينيزي بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ونشر النجم الإيطالي بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، اليوم الخميس قال خلاله: " أشعر بالصدمة والحزن الشديد لأن كل ما بنيته في مسيرتي الاحترافية قد سلب مني، تم إبلاغي اليوم بقرار المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات، وأعتقد أن الحكم غير صحيح".

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وأضاف: "عندما أتحرر من القيود القانونية، ستصبح القصة كاملة واضحة، لكنني لم أتناول مطلقًا عن قصد أو عن عمد أي مكملات تنتهك لوائح مكافحة المنشطات".

وتابع بوجبا: "باعتباري رياضيًا محترفًا، لن أفعل أبدًا أي شيء لتحسين أدائي باستخدام مواد محظورة، ولم أقم أبدًا بخداع زملائي الرياضيين وأنصار أي من الفرق التي لعبت لصالحها أو ضدها".

وأردف بوجبا: "نتيجة للقرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، سأستأنف ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في أقرب وقت".