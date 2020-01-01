يوفنتوس يُعلن رسميًا رحيل هيجواين مجانًا

الأمر حُسم تمامًا..

أعلن يوفنتوس بصورة رسمية عن توصله إلى اتفاق مع جونزالو هيجواين ليرحل اللاعب عن البيانكونيري مجانًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم هيجواين إلى اليوفي في صفقة أثارت ضجة كبيرة قادمًا من الغريم نابولي في 2016، وشارك في 149 مباراة مسجلًا 66 هدفًا مع تحقيقه لثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي.

وفي بيان يوفنتوس، نشر النادي فوائد الاستغناء عن هيجواين من الناحية الاقتصادية، حيث زعمت الإدارة توفير أكثر من 18 مليون يورو من خلال إنهاء عقده الآن.

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البيان جاء فيه أيضًا "شاركنا في معارك كثيرة معًا وسجل العديد من الأهداف الكثير منها كان حاسمًا، الآن نسير في طريق مختلف، البيبيتا بعد فوزه بثالث ألقاب الكالتشيو معنا يخلع قميصه الأبيض والأسود".

ومن المتوقع أن ينتقل الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا إلى إنتر ميامي الأمريكي، والذي يمتلك الأسطورة ديفيد بيكهام جزءًا من أسمهمه.

رحيل هيجواين أيضًا من شأنه أن يجعل إدارة اليوفي تضم مهاجمًا بديلًا، على الأرجح سيكون إدين دجيكو، فبحسب الصحف الاتفاق بين السيدة العجوز وروما بات وشيكًا للغاية.

الجدير بالذكر أن لويس سواريز هو الآخر يحاول أن يتحصل على الجنسية الإيطالية من أجل الانتقال مجانًا إلى يوفنتوس خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات لدعم مركز المهاجم الصريح.