يوفنتوس يتجاهل سواريز ويحسم صفقة دجيكو

إدين دجيكو إلى يوفنتوس وأركاديوش ميليك إلى روما ولويس سواريز إلى أين؟

قالت أغلب الصحف الإيطالية الموثوقة إن يوفنتوس قد قرر ترك لويس سواريز، وحسم صفقة إدين دجيكو من روما ويتبقى فقط الإعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة.

وستكون صفقة انتقال دجيكو إلى يوفنتوس ورحيله عن روما ممكنة بعدما يتمكن ذئاب العاصمة الإيطالية من حسم التعاقد مع مهاجم نابولي أركاديوش ميليك والمنتظرة في الساعات المقبلة أيضًا.

وسيوقع دجيكو عقدًا لمدة عامين مع يوفنتوس مقابل 7.5 مليون يورو سنويًا، في صفقة ستكلف خزائن السيدة العجوز 16 مليون يورو، ليكون النجم الدولي البوسني هو خليفة الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي رحل لإنتر ميامي الأمريكي.

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ومن المقرر أن يقوم المهاجم البوسني بإجراء الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة والذي سيوقع مع يوفنتوس حتى عام 2022 ليكون متاحًا لبيرلو ويوفنتوس لمباريات الدوري الإيطالي منذ بدايته.

وبذلك يبتعد لويس سواريز عن يوفنتوس بعدما ارتبط بالسيدة العجوز طوال الفترة الماضية، ليعود مصيره ويصبح معلقًا بعد قرار برشلونة بالاستغناء عنه وتراجع اليوفي عن ضمه.

واجتاز مهاجم نادي برشلونة لويس سواريز امتحان اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر للبلاد لكي يصبح لاعبًا أوروبيًا، مما سيجعل انتقاله إلى الدوري الإيطالي سهلًا.

وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يكون ذلك خبرًا سعيدًا بالنسبة ليوفنتوس، ظهر نادي إنتر كمنافس شرس على ضم ثالث هدافي برشلونة تاريخيًا وبشكل مفاجئ.

وبعد انضمام دجيكو إلى يوفنتوس، سيكون إنتر اسمًا متاحًا لضم لويس سواريز في الساعات المقبلة، خاصة وأنه ضم أرتورو فيدال من برشلونة ويتبقى فقط الإعلان الرسمي أيضًا.

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يذكر أن الراتب المتوقع للويس سواريز في محطته المقبلة سواء كانت في إنتر أو يوفنتوس سيكون 10 ونصف مليون يورو، الأمر الذي جعل اليوفي يبحث عن بديل آخر توفيرًا للنفقات.