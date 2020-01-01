يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة كوستا وموعد عودته

سيغيب البرازيلي عن مواجهات هامة

أعلن يوفنتوس في بيان رسمي، أن جناحه البرازيلي دوجلاس كوستا، سيخرج من حسابات المدرب ماوريسيو ساري لمدة لن تقل بأي حال من لأحوال، بداعي إصابته في أوتار الركبة.

وبحسب البيان، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب بايرن ميونخ السابق، أظهرت أن الإصابة التي ألمت به في مباراة أول أمس السبت، ليست سيئة، فقط مجرد إصابة عضلية.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "تبين بعد الانتهاء من الكشف الطبي الذي خضع له دوجلاس كوستا، أنه تعرض لإصابة من الدرجة المنخفضة في أوتار الركبة في الفخذ الأيسر، ويحتاج حوالي 15-20 يومًا".

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وبذلك، يكون قد تأكد غيابه عن لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد ليون، القرر له في الـ26 من فبراير الجاري على ملعب "جروباما".

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وعلى المستوى المحلي، فلن يكون متاحًا في قمة الخميس المقبل أمام ميلان في نصف نهائي كوبا إيطاليا، بالإضافة لمباراتي بريشيا وسبال.

وإذا سارت الأمور كما يخطط لها الجهاز الفني، فبنسبة كبيرة قد يلحق بالقمة المنتظرة أمام إنتر، التي سيستضيفها ملعب "يوفنتوس آرينا" في أول أيام الشهر الجديد.

وكان يوفنتوس قد خسر من فيرونا بنتيجة 2-1، ما أهدى إنتر صدارة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف، بعد انتصاره العريض على ميلان برباعية مقابل اثنين في مباراة ديربي الغضب.