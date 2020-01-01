يونج بعد الفوز بالديربي: واحدة من أفضل لحظات مسيرتي

أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد السابق يؤكد في تصريحات صحفية أن الفوز بديربي ميلان يعد من أفضل لحظات مسيرته الكروية.

أكد أشلي يونج لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق وإنتر الحالي على سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره ميلان في مباراة الديربي التي أقيمت مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها يونج وأكد خلالها أن الفوز بالديربي يعد واحد من أفضل لحظات مسيرته الكروية على الإطلاق.

وقال يونج: "أعتقد أن الشعور كان مذهلًا، يمكنكم أن تروا ذلك من طريقة الاحتفال الخاصة بنا في هذه المباراة، لقد أظهرنا شخصية وقوة واضحة".

المزيد من الفرق

إريكسن عن ديربي ميلانو: أجواء لا تجدها في الدوري الإنجليزي

وأضاف: "أن تتأخر بهدفين نظيفين في الديربي ثم تعود وتحقق الفوز بتلك الطريق فذلك يظهر شخصية قوية للغاية، لقد كانت تجربة مذهلة بالنسبة لي".

وأكمل عند سؤاله إذا ما كانت تلك واحدة من أفضل اللحظات في مسيرته الكروية وقال: "بكل تأكيد لقد جئت لهنا من أجل لعب كرة القدم والفوز بالمباريات ولا أعتقد أن الأمور من الممكن أن تكون أفضل".

وأنهى تصريحاته: "لا أشعر بالغرابة هنا لقد أردت القدوم للحصول على تحدي جديد وذلك حدث بالفعل، أنا سعيد بكل لحظة لي هنا وبالثلاث نقاط".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد شهد تقدم فريق ميلان في النتيجة بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يقلب إنتر المواجهة لصالحه برباعية في الشوط الثاني.



