يوفنتوس يعلن إصابة ساري بالالتهاب الرئوي

المدير الفني للسيدة العجوز يعاني من التهاب رئوي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إصابة مديره الفني ماوريسيو ساري بالالتهاب الرئوي، بعد تطوره مرضه بنزلة برد الأسبوع الماضي.

وغاب المدير الفني صاحب الـ 60 عاماً عن مباراة فريقه الودية السبت الماضي، أمام تريستينا بسبب الإصابة بنزلة برد، ولم يتم الكشف عن موقفه من افتتاح الدوري حتى الآن.

وظهر ساري اليوم، في تدريبات السيدة العجوز، ولكنه لم يستطع الإشراف على التدريبات، في أرضية الميدان بسبب ظروف مرضه.

ونشرت إدارة بطل الدوري الإيطالي اليوم بياناً، حول حالة ساري الصحية، وجاء فيه: "عاد ساري إلى مركز التدريبات اليوم، لتنسيق العمل مع مساعديه".

وواصل: "للأسف لم يستطع مباشرة العمل من أرضية الميدان، بسبب تداعيات إصابته بالبرد التي أصابته منذ الأسبوع الماضي".

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وتابع البيان: "خضع المدرب إلى فحوصات طبية اليوم، أكدت إصابته بالتهاب رئوي وتم وصف علاج له، وسمح ساري لإدارة النادي بالحديث عن حالته الصحية".

جدير بالذكر أن مباراة ساري الأولى الرسمية مع السيدة العجوز، ستكون مساء السبت القادم أمام بارما في افتتاح الدوري الإيطالي.