رامسي: فخور بمباراتي الأولى مع يوفنتوس وهذا أملي في المستقبل

الدولي الويلزي يطمئن جماهير يوفنتوس على لياقته البدنية قبل بداية الموسم

رفع الوافد الجديد على يوفنتوس آرون رامسي، شعار لا تراجع ولا استسلام، مؤكدًا استعداده لبدء الموسم مع الفريق بكل قوة وحماس، وذلك بعد نجاحه في استعادة كامل لياقته البدنية.

وبعد ظهوره الأول بقميص البيانكونيري في ودية تريستينا التي انتهت بهدف ديبالا العالمي، قال الدولي الويلزي للصحفيين "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، حصلت على استقبال جيد جدًا، وآمل أن أتمكن من الحفاظ على لياقتي البدنية وصحتي لمساعدة الفريق بأفضل ما لدي".

وتابع "أنا متحمس للغاية لأكون جزءًا من هذا الفريق ولخوض تجربتي الإيطالية الأولى، من الآن نبدأ الاستعداد لمباراة السبت (ضد بارما في افتتاح السيري آ)، وحقًا أتطلع للمشاركة في مباراتي الرسمية الأولى مع الفريق" لافتًا "كانت لحظة فخر خاصة عندما ارتديت هذا القميص، وسعيد لحصولي على بضع دقائق في مباراة الليلة".

وعن استعداده من الناحية البدنية بعد عودته لركل الكرة للمرة الأولى منذ إصابته الأخيرة التي ألمت به مع آرسنال في شهر أبريل الماضي، قال "بذلت كل ما في جهدي للوصول للياقة زملائي البدنية، وأنا بطبيعة الحال أعتبر نفسي جيدًا من الناحية الجسدية".

وأوضح "صحيح لم أحصل على دقائق في الملعب باستثناء مباراة الليلة، لكني أشعر أنني بحاجة جيدة بدنيًا، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول لقمة لياقتي البدنية".

وأنهى حديثه "لدينا مدرب جيد وشرح لنا أفكاره الخاصة، ونحن نتكيف مع هذه الأفكار ومن الواضح أن الفريق في حالة جيدة وآمل أن تكون نهاية الموسم ناجحة، لقد تدريبات على تكتيكات خاصة وأعتقد أنه يريد الأفضل للفريق، وقد طبقنا أفكاره عدة مرات، والشيء المهم أننا نشعر بالثقة".