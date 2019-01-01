يوفنتوس يسعى لضم مدافع تشيلسي كبديل ساندرو

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن إيمرسون نجم فريق تشيلسي هو بديل أليكس ساندرو في يوفنتوس.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب إيمرسون بالميري نجم دفاع تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النجم الإيطالي أصبح ضمن أهداف المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري.

وذكرت الصحيفة أن ضم اللاعب لصفوف يوفنتوس سيكون لتعويض البرازيلي أليكس ساندرو الذي يرتبط كثيرًا اسمه بالرحيل عن الفريق.

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وأكدت التقارير أن ساري يريد ضم اللاعب لصفوف فريقه بسبب معرفته الجيدة به وبطريقة لعبه وعملهما معًا من قبل في صفوف البلوز بالموسم الماضي.

ويرفض تشيلسي في الوقت الحالي التفريط في خدمات اللاعب بملبغ مالي أقل ٣٠ مليون يورو وهو رقم بعيد عن ذلك الذي رصده يوفنتوس للصفقة.

ويسعى الفريق الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بشكل مبدأي قبل أن يتمم الصفقة بشكل نهائي في الصيف.

جدير بالذكر أن إيمرسون كان قد شارك في ١١ مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في كل البطولات بواقع ٨٤٢ دقيقة ولم يسجل أو يصنع أهداف.