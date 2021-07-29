يوفنتوس يخطط لاستغلال وضع ريال مدريد وخطف نجم وسطه

يوفنتوس يرغب في استغلال وضع ريال مدريد الاقتصادي المتعثر.

بعد رحيل قلبي الدفاع سيرخيو راموس ورافاييل فاران، يبدو أن الصيف الحالي سيكون صعبًا على نادي ريال مدريد الإسباني، الذي قد يخسر نجمًا آخر من أبرز لاعبيه في السنوات الأخيرة.

ويعاني ريال مدريد بشكل واضح على الصعيد الاقتصادي، واضطر للتخلص من بعض نجومه حيث سمح برحيل راموس بعد انتهاء عقده، ثم أنهى الاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي على بيع فاران مقابل مبلغ يصل إلى 50 مليون يورو.

خطط ريال مدريد الحالية تتمثل في جمع السيولة النقدية اللازمة من أجل بدأ خطته في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، حيث يسعى النادي الملكي لاستغلال حقيقة أن عقد اللاعب ينتهي مع فريقه بنهاية موسم 2021-2022، ورفضه للتجديد حتى الآن، لمحاولة التعاقد معه، ومن أجل ذلك فإن "الميرنجي" مستعد لبيع أي لاعب في قائمته.

من هو لاعب ريال مدريد الذي يرغب يوفنتوس في ضمه؟

وظهرت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة تفيد بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في الاستفادة من وضعية ريال مدريد الحالية، والانقضاض للتعاقد مع الألماني توني كروس نجم خط وسط الفريق الملكي.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس مستعد لتجربة حظه ومحاولة التعاقد مع كروس، حيث يعد ماسيمليانو أليجري مدرب "البيانكونيري" من أشد المعجبين بقدرات لاعب الوسط الألماني.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس يفكر في تقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو لإغراء ريال مدريد بالتخلي عن خدمات كروس.

ما هو موقف توني كروس مع ريال مدريد؟

ويمتلك توني كروس عقدًا مع ريال مدريد حتى عام 2023، وهو من اللاعبين الذين يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي في استمرارهم مع الفريق.

وعلى صعيد متصل، فإن كروس نفسه ألمح أكثر من مرة إلى رغبته في الاعتزال بقميص ريال مدريد، ولذلك قد يعارض اللاعب نفسه فكرة الانتقال إلى يوفنتوس.

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