بكلمات مؤثرة.. راموس يوجه رسالة إلى فاران

راموس يهنأ فاران بخطوته الجديدة

كتب المدافع الإسباني سيرخيو راموس رسالة مؤثرة لزميله السابق في ريال مدريد، رافييل فاران بعد إعلان رحيله عن صفوف النادي الملكي.

وقد سبق وأن أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع رافاييل فاران خلال سوق الانتقالات الجارية بعقد يمتد لأربع سنوات.

ونشر راموس عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رسالة مؤثرة إلى رافاييل فاران وقال: "عزيزي رافا ، لا يسعني سوى أن أشكرك على هذه السنوات من الصداقة الحميمة والانتصاراتت، أتمنى لك التوفيق في مرحلتك الجديدة وبالتأكيد سيكون الأمر مثيرًا، إذا واجهنا بعضنا البعض، فستكون ذلك مع فريقك، أليس كذلك؟ اعتني بنفسك يا رافا".

ومنذ أن انضم فاران للريال قادماً من نادي لانس الفرنسي قبل 10 سنوات، تشارك مع راموس في الخط الخلفي لريال مدريد وقادا الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، إضافة إلى مجموعة من الألقاب المحلية.

وخاص الفرنسي منذ ذلك الحين 236 مباراة بقميص الميرينجي سجل فيها 8 أهداف.

وعانى صاحب الـ28 عامًا من إصابات كثيرة خلال الموسم الماضي تسببت في خوضه 13 لقاء فقط، لذلك ظهرت رغبة اللاعب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي وهو ما سهّل كثيرًا من عملية إتمام الصفقة.

وكلفت الصفقة مانشستر يونايتد حوالي 35 مليون إسترليني بجانب المتغيرات الإضافية والتي تصل إلى 7 ملايين إسترليني وبعقد مدته 4 سنوات مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

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