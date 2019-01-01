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يوفنتوس يحاول إفساد صفقة انضمام كوامي لنابولي

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نابولي يبدو صاحب الحظوظ الأقوى للتعاقد مع اللاعب حتى الآن

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع كريستيان كوامي مهاجم جنوى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كوامي يقدم مستويات طيبة مع جنوى هذا الموسم، وهو ما جذب أنظار العديد من الأندية داخل الدوري الإيطالي.

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نابولي يعتبر الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، لكن يوفنتوس يسعى للانقضاض على الصفقة.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت اجتماع فابيو باراتيشي مع إدارة جنوى لمناقشة ضم اللاعب.

وأشارت إلى أن مفاوضات يوفي تبدو غير مفهومة حتى الآن، سواء اهتمام حقيقي أم محاولة تشتيت الأنظار عن صفقة أخرى.

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وعلى جانب آخر يسعى نابولي لاستكمال سعيه لإتمام التعاقد مع كوامي، براتب سنوي تصل قيمته 1 مليون يورو.

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 عاماً سجل 3 أهداف وصنع 5 مع جنوى بجميع البطولات هذا الموسم.

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