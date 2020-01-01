يوفنتوس يبدي اهتمامه بضم ألبا

هل يرحل ألبا عن برشلونة؟

وسط المفاوضات المكثفة بين برشلونة ويوفنتوس، حول صفقة تبادلية بينهما تشمل الثلاثي نيلسون سيميدو وميراليم بيانيتش وأرتور ميلو، يبدو وأن الأمور لن تتوقف عند ذلك.

أليكس ساندرو، الظهير البرازيلي الذي ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن يوفنتوس، قد يخرج أخيراً نحو تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، كشف عن تطورات جديدة، حدثت أثناء مفاوضات برشلونة ويوفنتوس لأجل صفقة بيانيتش.

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وذكرت الصحيفة أنّه في ظل رغبة يوفنتوس في التخلص من الظهير الأيسر، أليكس ساندرو، واهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، فإنّ البيانكونيري وضع عينه على ألبا.

وأشارت الصحيفة إلى إدارة يوفنتوس تضع إيمرسون بالميري، لاعب تشيلسي، خيارًا رئيسيًا لخلافة ساندرو، لكنّه أيضًا يدرس ضم ألبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ألبا لا يرغب في الرحيل عن برشلونة ومن غير المتوقع إتمام الصفقة.

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جدير بالذكر أنّ برشلونة جدد عقد ألبا العام الماضي ليستمر مع الفريق حتى 2024 وهو من الركائز الأساسية في الفريق.