يوفنتوس يبدأ تحركاته لتأمين مستقبل ديبالا

يوفنتوس يرغب في ربط باولو ديبالا بعقد طويل الأمد.

بمجرد الانتهاء من وداع كريستيانو رونالدو بانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي جهوده لتأمين مستقبل نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

يوفنتوس، وتحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، يرى أن ديبالا هو محور المشروع الجديد للنادي بعد رحيل رونالدو.

ودخل ديبالا الموسم الأخير في عقده مع يوفنتوس، وبعد موسم من عدم الاستقرار بسبب الإصابات، يرغب "لا جويا" في أن يقدم أداء أفضل ويستعيد مكانته في الفريق.

ما هي تحركات يوفنتوس لتمديد عقد ديبالا؟

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس لطالما شدد على أهمية ديبالا في مشروعه الجديد، وأن التجديد بين الطرفين قريب جدًا من الاكتمال.

والمثير للاهتمام، أن المحادثات الحالية بين مسئولي يوفنتوس وممثلي ديبالا تسير بشكل مثالي، لدرجة أن الاتفاق بين الطرفين قد يصبح مقابل مبلغ أقل من الراتب المعروض سابقًا.

ما هو عرض يوفنتوس السابق للتجديد مع ديبالا؟

وتشير "توتو سبورت" إلى أن عرض يوفنتوس السابق لتجديد عقد ديبالا يبلغ عشرة ملايين يورو في الموسم، في حين أن العرض الجديد تبلغ قيمته سبعة ملايين بالإضافة إلى مليوني يورو بناءً على مكافآت مرتبطة بالأداء.

مفتاح الصفقة الجديدة هو أن العقد الجديد يتزايد بشكل يضمن أن يحصل ديبالا على مبلغ أكبر في المستقبل.

ما هو موعد الاجتماع الجديد بين يوفنتوس وممثلي ديبالا؟

من جانبها فإن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية تشير إلى اجتماع قريب منتظر بين إدارة يوفنتوس وممثلي ديبالا.

وتؤكد الصحيفة الإيطالية أن موعد الاجتماع لم يتم تحديده بعد، ولكن من المتوقع أن يعقد في أي وقت خلال الأسبوع الحالي، وسيكون الاجتماع الرابع بين النادي ووكيل أعمال ديبالا.

Juventus-Dybala, il quarto round: quanto (e cosa) manca alla firma del rinnovo #calciomercato https://t.co/g49jtTHJhA — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) September 1, 2021

والتقى جورج أنطون وكيل أعمال ديبالا ثلاث مرات مع فيديريكو تشيروبيني مدير يوفنتوس الرياضي، في حيث تم خلال الاجتماعات تقديم عرض "السيدة العجوز" الأول، ثم العرض المضاد من معسكر اللاعب الأرجنتيني.

وحتى الآن، قدم ديبالا نفسه بصورة جيدة للغاية في الموسم الجديد مع يوفنتوس، بتسجيل وصناعة هدف أمام أودينيزي في مباراة الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل 2-2.

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