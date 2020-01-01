يوفنتوس يؤكد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

كارثة جديدة تهدد الكرة في إيطاليا

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة دانيللي روجاني، مدافع الفريق، بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى 3 أبريل المقبل بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا.

وقال البيانكونيري في بيان رسمي إنّ روجاني خضع للكشف الطبي عن فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية مما يعني إصابته بالمرض.

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وأكد البيان عزل اللاعب واتخاذ جميع الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الإيطالية لضمان عدم تفشي المرض.

ولا يعد روجاني أول لاعب يتعرض للإصابة بكورونا، إذ تعرض أكثر من لاعب وإداري أبرزهم رئيس نادي أوليمبياكوس اليوناني.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر تأجيل مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي بعد تعامل عدد من لاعبي الجانرز مع مالك أوليمبياكوس.

كما اشتبه باريس سان جيرمان في إصابة كيليان مبابي بفيروس كورونا ولكن الفحوصات الطبية جاءت سلبية.