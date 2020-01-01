كيليني يؤكد خضوعه لتحليل كورونا

رغم عدم ظهور أي أعراض

كشف جيورجيو كيليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، عن قيامه بعمل فحص كورونا، للاطمئنان على صحته تزامناً مع انتشار الفيروس بمختلف أنحاء أوروبا.

إيطاليا تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بعد ظهور الفيروس، حيث تأتي بالمركز الثاني بعد الصين بعدد الإصابات والأول بالنسبة للوفيات.

يوفنتوس تضرر كذلك من انتشار كورونا، بظهور عينة إيجابية للثنائي دانييلي روجاني وبليز ماتويدي، ليقرر كيليني الخضوع للتحليل.

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وقال الإيطالي المخضرم:"قمت بعمل التحليل أمس، لا توجد لدي أي أعراض، لذلك أتمنى أن تكون العينة سلبية وعدم إصابتي بالمرض".

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وأضاف:"الآن أعيش بأحد الفنادق مع عائلتي في ليفورنو لمدة شهرين، أقوم ببعض التمرينات الرياضية، أشاد التليفزيون وأستمتع بألعاب الفيديو وأتواصل مع عائلتي".

يذكر أن كيليني تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي منعته عن المشاركة بمعظم فترات الموسم الحالي، وكان من المقرر عودته للملاعب هذا الشهر لولا ظهور كورونا وتوقف النشاط الرياضي.