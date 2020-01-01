كومان: أحلم بتدريب برشلونة وهذا هو العائق

مدرب منتخب هولندا رونالدو كومان يتحدث عن إمكانية تدريب برشلونة بعد تأجيل اليورو إلى 2021

أكد رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أنه بالفعل يحلم بالعودة إلى كامب نو كمدير فني لبرشلونة الذي مثله كلاعب منذ سنوات.

وكانت الكثير من الأخبار قد ربطت بين رونالد كومان وبين برشلونة خاصة بعد إقالة المدرب السابق للكتلان إرنستو فالفيردي في يناير الماضي.

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وحول ذلك، قال رونالدو كومان إنه ملتزم مع المنتخب الهولندي بخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وهو ما يمنعه من التفكير في أي وجهة أخرى.

وأضاف: "بعد أمم أوروبا سيكون لدي استعداد كامل لتدريب برشلونة، لا يمكن أن أخفي أنني بالفعل لدي أمل كبير في العودة إلى كامب نو"

وتابع: "لم نتأهل إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة بسبب انخفاض المستوى، وعلى الرغم من أن ذلك يمكن أن يحدث لأي منتخب، لا أعتقد أنه سيحدث لإسبانيا أو إيطاليا، لأن لديهم منافسات محلية بمستوى أعلى مما كانت عليه في هولندا"

وأردف: "لاعبون مثل روبين وشنايدر وفان دير فارت وفان بيرسي قدموا حقبة مميزة مع المنتخب الهولندي، الآن لدينا العديد من اللاعبين الشباب مثل دي يونج ودي ليخت، هم مميزون ولكنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت"

وأكمل: "طريقة اللعب يجب أن تكون أكثر مرونة، أغلبنا كان يفضل اللعب بـ 3 لاعبين في الأمام، ولكن البعض يستطيع تطبيق 4/4/2 بالشكل الأمثل، وأمامنا نموذج أتالانتا الذي قدم كرة قدم مميزة بطريقة3/5/2"

واسترسل: "كان لدينا لاعبون يلعبون في دوري أبطال أوروبا، العام الماضي عندما هزم أياكس ريال مدريد 4-1 في سانتياجو بيرنابيو مثلًا، لدينا مدرسة جيدة لأنه في المنافسات المحلية الهولندية ليس هناك الكثير من الضغط"

وحول برشلونة قال: "لقد اتصلوا بي بالفعل بعد إقالة إرنستو فالفيردي ولكنني اعتذرت في ذلك التوقيت لأنني ملتزم مع منتخب بلادي، بعد أمم أوروبا سيكون هناك فرصة لإعادة النظر"

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يذكر أن رونالد كومان رفقة تشافي هيرنانديز كانا أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الفريق الكتالوني قبل أن يقع الخيار في النهاية على كيكي سيتين.