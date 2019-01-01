يوفنتوس في أزمة بسبب ساندرو

معاناة دفاعية للسيدة العجوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تزايدت معاناة يوفنتوس الدفاعية بعدما فقد الفريق مدافعه الدولي البرازيلي أليكس ساندرو هو الآخر، ليصبح يعاني من نقص حاد بالخط الخلفي.

وفقد يوفنتوس جيورجيو كيليني، دانيلو، وماتيا دي تشيليو على مدار الأسابيع الماضية بداعي الإصابة، مما أصاب دفاعه بهزة كبيرة.

وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن ساندرو ترك إيطاليا ورحل للبرازيلي بسبب حالة عائلية طارئة أجبرته على الطيران فوراً لمسقط رأسه.

وأفاد التقرير أن مدة غياب ساندرو ليست محددة في الوقت الراهن، ولكن تبقى مشاركته في لقاء سبال السبت المقبل بالدوري محل شك.

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ويملك يوفنتوس حالياً لاعباً وحيداً لشغل مركز الظهير هو الكولومبي خوان كوادرادو، مما يضع المدرب ماوريتسيو ساري في وضع حرج.

ويلعب يوفنتوس السبت مع سبال، ثم يقابل باير ليفركوزن منتصف الأسبوع ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.