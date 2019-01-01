يوفنتوس بدون ظهير أيمن حتى منتصف أكتوبر

دانيلو ودي تشيليو يغيبان عن يوفنتوس حتى منتصف أكتوبر ولن يلحقا بمباراة إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تلقى يوفنتوس أخبارًا صادمة مرة إخرى تتعلق بالإصابات بعدما خرج ظهيره الأيمن البرازيلي دانيلو مصابًا من مواجهة بريشيا مساء أمس.

وفاز يوفنتوس بصعوبة خارج قواعده على مضيفه بريشيا الصاعد حديثًا إلى الكالتشيو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وفي شوط المباراة الأول، تعرض دانيلو لإصابة على مستوى الركبة خرج على إثرها من المباراة مبكرًا، قبل أن يدفع ماوريسيو ساري بخوان كوادرادو بدلًا منه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وحسب التقارير الطبية التي أعقبت الفحوصات التي خضع لها النجم البرازيلي، فإنه لن يعود إلى الملاعب من جديد ولن يستعيد جاهزيته قبل منتصف أكتوبر المقبل.

ويعني ذلك أن يوفنتوس سيلاقي إنتر في ديربي إيطاليا المنتظر بدون ظهير أيمن، حيث تعرض ماتيا دي تشيليو هو الآخر لإصابة في مباراة نابولي ولن يعود إلى الملاعب قبل منتصف الشهر ذاته.

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يذكر أن المواجهة التي ستجمع بين يوفنتوس وإنتر ستكون في الجولة بعد المقبلة على ملعب جيوسيبي مياتزا، وتحديدًا في السادس من أكتوبر المقبل.