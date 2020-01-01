رسميًا | يوفنتوس يخفض الرواتب بعد موافقة رونالدو

خسائر ضخمة للأندية بسبب توقف الكرة

أعلن نادي يوفنتوس تخفيض رواتب لاعبيه، بعد موافقة نجوم الفريق وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو لتطبيق الأمر.

أزمة استمرار الأندية في دفع نفس الرواتب للاعبيها والاتجاه لتقليصها هي الحديث الأبرز هذه الأيام بالوسط الرياضي، في ظل توقف المنافسات واستمرار الخسائر المالية.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي أن الطاقم الفني والإداري بجانب اللاعبين وافقوا على قرار خفض الرواتب عن أشهر مارس، أبريل، مايو ويونيو لعام 2020.

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وأوضح البيان أنّ الهدف من خفض الرواتب عدم خسارة الفريق ماليًا وإنهاء العام المالي بميزانية تصل إلى 90 مليون يورو.

التقارير الصحفية أشارت إلى أن رونالدو سيضحي بقرابة أربعة ملايين يورو من راتبه الذي يقارب 31 مليوناً مع السيدة العجوز.

وفي نفس السياق، قال رئيس البيانكونيري أندريا أنييلي في خطاب أرسله للأندية العضوة في رابطة الأندية الأوروبية واستعرضته رويتر أن خطر كورونا هو التهديد الأكبر.

وعنون أنييلي خطورة توقف المنافسات وما له من تأثير على العوائد ودفع الرواتب للاعبين والعاملين، وطالب بالتحرك لمواجهة هذا التحدي بالشكل الأفضل.

وأكد الرجل الذي يترأس الرابطة أيضاً أن المناقشات دائرة من أجل تعديل قوانين اللعب النظيف لتجنيب الأندية الخسائر المادية بسبب التوقف الراهن.

ولم يتم حتى الآن تحديد المصير النهائي للدوريات والمسابقات الأوروبية المختلفة، ويدور الحديث حول إمكانية استكمالها في الصيف المقبل.