تقارير - إيقاف رواتب لاعبي الدوري الإيطالي بسبب كورونا

الخطوة الأولى لمواجهة الأزمة الاقتصادية..

تستعد رابطة الدوري الإيطالي للخروج بقرار مهم في الساعات المقبلة بعد التنسيق مع الأندية بإيقاف رواتب لاعبي أندية السيري آ بصورة مؤقتة بسبب فيروس كورونا.

ومع إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا بعد تفشي كورونا، بدأت الأندية في تحقيق خسائر اقتصادية ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، مما جعلت من الضروري اتخاذ قرارات لإنقاذ الأمر سريعًا.

تقارير صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت تحدثت أن الرابطة تخوض نقاشًا كبيرًا رفقة الأندية من أجل اعتماد هذا القرار، على أن يتم إرساله إلى الاتحاد الإيطالي يوم الإثنين المقبل.

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خطوة تعليق الرواتب مع توقف النشاط هو بمثابة إجراء لإدارة الحالة الطارئة ولن يدم لفترة طويلة ولكنه هام حتى معرفة متى وكيف ستعود الكرة الإيطالية للحياة مرة أخرى.

وكان جابريل جرافينا قد أعلن في وقت سابق أن عدم استئناف الدوري حتى ولو خلال الصيف سيعني عواقب وخيمة اقتصاديًا قد تتسبب في إهلاك تام لفرق الكالتشيو بشكل عام.

إيطاليا سجلت مساء الجمعة وفاة 1000 شخص في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، مع تخطيها الصين في عدد الحالات المصابة بالوباء، كل هذا يؤكد صعوبة عودة الكرة قريبًا إلى جنتها.

يذكر أن الأندية الإيطالية بدأت في التناقش حول سوق الانتقالات الصيفية والتقدم باقتراحات لمجابهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة، والتي من شأنها أن تضعف أو تمحو حركة الطليان في الميركاتو.