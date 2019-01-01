يوفنتوس أراد جوارديولا قبل خروج أليجري من دوري الأبطال

نادي يوفنتوس الإيطالي تقدم بعرض لبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي حتى قبل توديع ماسيمليانو أليجري لدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس كان يسعى للحصول على خدمات بيب جوارديولا بالفعل كما انتشر في الآونة الأخيرة من أنباء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من نادي يوفنتوس، حيث أكدت أن النادي الإيطالي حاول التواصل مع جوارديولا في مارس الماضي.

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🇮🇹 الدوري الإيطالي — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وجاء الرد الفوري من بيب جوارديولا برفض فكرة ترك مانشستر سيتي بينما هو لا يزال لديه تعاقد مع الفريق مستمر للموسم المقبل، وفي ظل المنافسة الشديدة مع ليفربول على الدوري.

محاولة يوفنتوس جاءت في شهر مارس الماضي، أي قبل الخروج الأوروبي المهين أمام أياكس أمستردام بدور الـ 8 من البطولة.

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وبعد رفض جوارديولا القاطع لعرض يوفنتوس توجه النادي للمدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني السابق لفريق تشيلسي.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد أعلن قبل ساعات بالفعل عن تولي ماوريزيو ساري لزمام الأمور الفنية في النادي خلفًأ لماسيمليانو أليجري.