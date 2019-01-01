تقارير - يوفنتوس يحدد موعد ضم ويليان

اللاعب عقده لم يُجدد مع تشيلسي بعد

أفادت تقارير في إيطاليا بوجود تحركات من قبل يوفنتوس لضم جناح تشيلسي ويليان في ظل عدم تمديد عقده مع ناديه الإنجليزي حتى الآن.

وينتهي عقد ويليان مع البلوز في يونيو المقبل، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق في مفاوضات لتمديد عقد صاحب الواحد وثلاثين عام.

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وذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس يبحث فكرة ضم اللاعب مجاناً في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

وأوضح التقرير أن المدير الرياضي للبيانكونيري فابيو باراتيتشي كان حاضراً في لندن من أجل اللاعب في الأسابيع الماضية.

وبحسب التقرير، فتشيلسي يعرض تمديد العقد لعام واحد فقط إضافي، بينما اللاعب يطلب مده على الأقل لثلاث سنوات إضافية.

وارتبط ويليان في الأشهر الماضية بالانتقال لبرشلونة في ظل تعدد التقارير عن وجود اهتمام من قبل النادي الكتالوني.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع ويليان من صفوف شاختار دونتسك قبل أربعة أعوام مقابل 30 مليون يورو.