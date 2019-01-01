يوفنتوس يفقد بيانيتش بسبب الإصابة

ثلاث إصابات في صفوف يوفنتوس أمام ليتشي

تعرض البوسني ميراليم بيانيتش، متوسط ميدان يوفنتوس، لإصابة عضلية أثناء مباراة ليتشي مساء السبت في الدوري الإيطالي.

وخرج بيانيتش في الشوط الثاني ودخل بدلاً منه سامي خضيرة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

وحسبما علم "جول، فبيانيتش تعرض لإصابة في عضلات الساق قد تبعده عن لقاء جنوى منتصف الأسبوع، بانتظار خضوعه للفحوصات الإثنين.

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وفي نفس السياق، أكدت الفحوصات سلامة جونزالو هيجواين بعد الإصابة الرأسية التي تعرض لها في نفس اللقاء.

واصطدم هيجواين بالحارس جابريل وتعرض لجرح رأسي، وشوهد بعد المباراة في حالة إعياء رغم إكماله للقاء بعد الإصابة.

وأوضح مراسل "جول" في تورينو روميو أجريستي أن هيجواين خضع للفحوصات في عيادات يوفنتوس، وتأكد من سلامته.

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بينما أكدت التقارير أيضاً سلامة رودريجو بينتانكور، متوسط الميدان، وذلك بعد الكدمة التي تعرض لها في نهاية المباراة بعد سقوطه.

ويلعب يوفنتوس الأربعاء المقبل أمام جنوى ضمن الجولة العاشرة للدوري الإيطالي.