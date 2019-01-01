بن عطية يؤكد محاولات يوفنتوس لاستعادته

لماذا رفض بن عطية العودة إلى يوفنتوس؟

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أكد مهدي بن عطية، مدافع الدحيل القطري، أنّ يوفنتوس الإيطالي حاول استعادته خلال الصيف الجاري قبل التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس.

بن عطية رحل عن يوفنتوس في يناير الماضي ورفض مانشستر يونايتد لأجل اللعب في قطر.

وقال المدافع المغربي في تصريحات صحفية: ""نعم الشائعات صحيحة، لقد تحدثت مع المدير الرياضي فابيو باراتيشي وأكد لي رغبة البيانكونيري في ارتداء قميص الفريق مرة أخرى".

وأوضح: "لم أمتلك أي مشكلة مع غرفة الملابس أو الإدارة وإنما أزمتي الحقيقة كانت مع المدرب ماسيلميانو أليجري لأنّه لم يمنحني دقائق لعب كافية".

صاحب الـ 32 عامًا أشار إلى أنّه رفض العودة لإيطاليا لأنّه سعيد في قطر مما دفع يوفنتوس إلى إتمام صفقة دي ليخت.

واختتم: "في قطر يعاملوني بصورة جيدة وعائلتي تشعر بالسعادة كما أنني لا أخشى على أطفالي وهذا ما جعلني أتمسك بالبقاء وأرفض الرجوع لإيطاليا".

يوفنتوس يواجه نابولي يوم السبت المقبل في قمة مبكرة بالدوري الإيطالي.