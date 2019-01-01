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بن عطية يدخل حسابات يوفنتوس من جديد

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Getty Images
اللاعب رحل فقط في يناير الماضي إلى قطر

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس في مفاوضات من أجل إعادة لاعبه السابق ومدافع الدحيل مهدي بن عطية مجدداً لصفوفه.

بن عطية رحل في يناير الماضي إلى قطر بعد مشاكله مع مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليجري الذي كان لا يعتمد على المغربي أساسياً.

وقالت "لاستامبا" إن يوفنتوس بدأ بالفعل الاتصالات مع وكلاء اللاعب وتحصل على موافقته من أجل العودة لتورينو من جديد.

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وكان بن عطية قد انتقل إلى الدحيل مقابل ما يقارب ثمانية ملايين يورو، ولكن الصحيفة أوضحت أن رحيل أليجري يفتح الباب لعودته مجدداً.

وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس يرى في بن عطية المدافع الذي يبحث عنه ويمثل عنصر الخبرة بعد اعتزال أندريا بارزالي.

ولعب بن عطية في إيطاليا بالسابق مع أودينيزي وروما بالإضافة ليوفنتوس، ويتواجد حالياً مع المنتخب المغربي استعداداً لأمم أفريقيا 2019.

 
 

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