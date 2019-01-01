يوفنتوس يُحقق أسوأ مسيرة له منذ 2011

أسبوع سيء جدًا للسيدة العجوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر يوفنتوس نقطتين في الدوري الإيطالي بتعادله أمام بارما 3-3 مساء أمس، وكان قبلها قد خسر أمام أتالانتا في كأس إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد ليخرج من البطولة.

وبالبحث في التاريخ عن آخر مرة استقبل يوفنتوس خلالها 3 أهداف على الأقل خلال مباراتين متتاليتين، وجدنا أن ذلك لم يحدث منذ يناير 2011 حين كان الفريق تحت قيادة المدرب لويجي دل نيري.

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إذ كان قد خسر أمام بارما أولًا 4-1 في السيري آ، وهو اللقاء الذي شهد طردلاعب وسطه فيليبي ميلو بعد 15 دقيقة من البداية، وعاد البيانكونيري ليسقط أمام نابولي بعد 3 أيام 3-0 في نفس البطولة.

يُذكر أن المباراة الأخيرة أمام بارما شهدت غياب الثلاثي أندريا بارزالي وجيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي معًا عن قائمة اليوفنتوس للإصابة، وهو ما حدث لأول مرة منذ مارس 2007.