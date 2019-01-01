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الدوري الإنجليزي الممتاز

مايكل كاريك يختار أفضل من لعب بجانبه وضده

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مفاجاة في اختيار أفضل من لعب بجانبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى مايكل كاريك نجم مانشستر يونايتد المعتزل حوارًا مع موقع فور فور تو اختار من خلاله أفضل من لعب بجانبه، وكذلك أفضل من لعب ضده.

النجم الإنجليزي أكد أنه لعب بجانب العديد من اللاعبين الكبار، لكن اختياره ذهب لزميله في اليونايتد "بول سكولز".

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مضيفًا "أفضل من لعبت بجانبه هو بول سكولز، لقد لعبت بجانب لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولذا عدم اختياره قد يكون جنونًا، لكني أفضل "سكولزي".

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"أحب اللعب بجانبه، كنت ألعب جيدًا جدًا بجانبه وأستطيع التحكم جيدًا بالمباراة، كان هذا ممتعًا. لقد كان ممتازًا وبدا كل شيء سهل جدًا بالنسبة له. أسلوب لعبنا يندمج تمامًا معًا".

وعن أفضل منافس، قال كاريك "أفضل من لعبت ضده سيكون على الأرجح من البارسا، ميسي تشافي إنيستا بوسكيتش ..".

أتم "مع هذا، كلارنس سيدورف كان شيئًا مختلفًا حين لعب اليونايتد ضم ميلان في 2007، لكن أعتقد أنني سأذهب لخيار ميسي".

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