بيانيتش يوافق على الانضمام لبرشلونة

يوفنتوس يريد الاستفادة منه بأقصى صورة ممكنة

وافق ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، على فكرة الرحيل عن النادي والانتقال إلى نظيره الإسباني برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوفنتوس يريد التعاقد مع أرتور ميلو لاعب وسط برشلونة، ولكنه لا يمتلك الميزانية الكافية لتمويل الصفقة، لذلك يريد إدخال بيانيتش بالتبادل لتسهيل الأمور بشكل أكبر.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن لاعب الوسط البوسني، دخل في مفاوضات مكثفة مع يوفنتوس الفترة الماضية، انتهت بموافقته على الرحيل للفريق الكتالوني.

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وأوضحت أن هذا لا يعني انضمامه لبرشلونة بشكل حاسم، خاصة وأن أرتور لا يرغب في الرحيل، ويطمح بالاستمرار للعب بجوار ليونيل ميسي ورفاقه.

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وفي حالة الفشل في تغيير موقف أرتور، ربما يتجه يوفنتوس للتفكير بلاعبين آخرين من برشلونة، أبرزهم أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، وربما ألينيا ونيلسون سيميدو أو إيمرسون المُعار لريال بيتيس.

الأمور كلها تسير في اتجاه رحيل بيانيتش، لإيمان يوفنتوس بعدم حدوث أي تأثير ضخم على وسط الفريق بحالة فقدان خدماته، لكن يتبقى فقط الطريقة المناسبة للاستفادة منه مالياً أو بضم لاعبين مميزين بدلاً منه، حيث يُقيمه النادي الإيطالي بمبلغ 60 مليون يورو.